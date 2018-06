Chi sono i 5 eSport player più ricchi del mondo

Guadagnano grazie alla loro bravura con i videogiochi, ma i gamer professionisti sono molto di più. Fenomeni del web, influencer e imprenditori, sono ormai a tutti gli effetti delle star dello sport, sia pure elettronico. Una vita, la loro, fatta di duro lavoro, allenamenti estenuanti e impegno sia psicologico che fisico. Sforzi che, però, sono ripagati da tante soddisfazioni e da cospicui introiti provenienti da sponsor, premi ed altre attività. Ma chi sono gli eSport player più ricchi del mondo?

I 5 eSport player più ricchi del mondo: milionari a poco più di vent’anni

Nella top five c’è sicuramente Lee “Faker” Sang Hyeok, giocatore di League of Legends e Dota 2. Ha 22 anni e viene dalla Corea del Sud. È conosciuto soprattutto per il suo stile di gioco aggressivo, che lo ha portato ai vertici delle classifiche di questi MOBA grazie ai match-lampo con i quali riesce a mettere K.O. i suoi avversari. I suoi incassi si attestano intorno ad 1.17 milioni di dollari.

Tra gli eSport player più ricchi del mondo Kuro “KuroKy” Salehi Takhasomi è sicuramente tra quelli che occupano il podio. 25 anni, è cresciuto a Berlino ed è il capitano del Team Liquid, di Dota 2. Considerato tra i gamer più esperti del pianeta, ha vinto una volta gli International di Dota 2 e un’altra è arrivato secondo. I suoi guadagni sono cresciuti anno dopo anno fino ad attestarsi sugli attuali 3.6 milioni di dollari.

Anche Amer “Miracle” Al- Barkawi è un giocatore di Dota 2 che ha accumulato più di 3 milioni di dollari cash, derivanti dalla sua partecipazione a ben 42 tornei, vincendone circa la metà. Come KuroKy, è membro del Team Liquid, dopo essere stato un player indipendente per diversi anni. Di madre polacca e padre giordano, ha soli 20 anni e ha ancora tanta strada fare e premi da vincere.

Sasha “Scarlett” Hostyn è invece la giocatrice donna più ricca di tutti, entrata per questo nel Guinnes World Record. Viene dal Canada e ha 24 anni. Il suo gioco è Star Craft, al quale ha cominciato a dedicarsi come professionista nel 2011, con il team Zerg. Da allora ha raggiunto record di ogni tipo e raccolto numerosi premi, tra i quali il titolo nazionale canadese di Star Craft II nel 2012. I suoi guadagni sono stimati intorno ai 275mila dollari.

Quando si parla degli eSport player più ricchi del mondo non si può non pensare a Ninja, ossia Richard “Tyler” Blevins. 27-enne americano, è stato professionista di Halo e ora si occupa di Fortnite. Sin dal 2011 all’attività di gamer ha associato quella ben più redditizia di streamer, sia su Youtube che su Twitch. Un impegno che gli ha fruttato la celebrità internazionale anche al di fuori della semplice cerchia di appassionati e un’entrata costante di 500mila dollari al mese.

