Chiariello: Assurdo uscire da una squadraccia come il Milan

Ce l’ha con tutti Umberto Chiariello dopo il 2-0 del Milan sul Napoli in coppa Italia. Il giornalista napoletano di Canale 21 mette sotto accusa Ancelotti, tutto il Napoli ma non risparmia bordate neanche ai rossoneri: “Quello che preoccupa è che s’è perso col Milan che per me arriverà sesto, è una squadraccia, nonostante un buon centravanti ma a centrocampo danno solo calci, non fanno 3 passaggi ed il Napoli non ha avuto idee e ha creato poco”. Il primo responsabile è il tecnico: “Sono molto deluso da tutto e da tutti, in primis da Ancelotti. Perché un allenatore della sua esperienza non può presentare una squadra stravolta per 8/11 rispetto a sabato. Cinque volti nuovi possono starci, ma tre cambi ruolo, che portano a otto posizioni diverse in campo. In più non puoi pensare che due giocatori giovani giochino sabato da registi e martedì come esterni, non essendo il loro ruolo L’avevo detto che Allan andava venduto! Ora ci metti minimo un mese a recuperarlo mentalmente dopo quello che è successo col PSG”. Il trend dei partenopei è passato in poco tempo da esaltante a avvilente: “Se in Champions hai fatto bene, ma hai avuto avversari difficili e ci può stare; se in campionato ti giustifichi dicendo che gli undici punti dalla Juventus sono dovuti non solo a un rendimento peggiore dell’anno scorso, ma il Napoli l’anno scorso era sopra le righe il Napoli, quindi mantenere il secondo posto rispetto al quinto accreditato è già un risultato. Poi ci sono altre due competizioni su cui punti, che sono l’Europa League e la Coppa Italia”.

FORMAZIONE SBAGLIATA – E Chiariello ribatte sulla formazione sbagliata: “Nelle partite determinanti devi schierare la migliore formazione, devi affidarti ai giocatori migliori. Mi sarei aspettato di vedere Callejon, Hamsik, Allan, Insigne e poi uno tra Mertens e Milik. Ovvero la squadra che ha fatto la Champions. Avrei voluto vedere il Napoli delle migliori partite di Champions, quello rodato, con qualche cambio dovuto ad alcune contingenze, come Maksimovic per Albiol. Ma la squadra doveva essere quella che dava più affidamento. Rinunciare ad Hamsik, se non per qualche problema fisico, mi pare un delitto. Rinunciare a Callejon mi pare una follia. Stasera si è vista una squadra senza né capo né coda, sconclusionata. Capisco turnover, che girino tutti. Ma stasera che squadra c’era in campo? Tutti fermi ad aspettare la palla. Il problema è che il capro espiatorio di questa sera sarà uno solo, purtroppo Arkadiusz Milik. Perché tutti diranno ‘abbiamo preso il polacco sbagliato’, ma non è così. Perché Piatek, che è uno che attacca la profondità, ha avuto due palle dentro e lui le ha sfruttate, per tanti motivi, tra fiducia, felicità del trasferimento. Ma Milik, se si vede imbottigliato, con tutta la squadra che gli viene addosso e 10 uomini dietro la linea della palla, mi dite come può?

LE PAGELLE – Questa sera, dobbiamo essere sinceri, sul banco degli imputati ci va solo Carlo Ancelotti ma 4 in pagella anche per Maksimovic e Ghoulam. Il terzino è il lontano parente del calciatore ammirato in passato. 4 anche per Insigne, inesistente, cosi come per Diawara ed Allan. Milik forse meriterebbe 4, ma gli alzo il voto a 5 perché oggettivamente non ha ricevuto palloni giocabili. Il peggiore in campo è stato però Ancelotti: anche per lui un 4 in pagella”.

SPORTEVAI | 30-01-2019 08:43