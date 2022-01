Chicago cade a Milwaukee: è sorpasso Nets

22-01-2022 08:50

Cambio della guardia al comando della Eastern Conference. La lunga flessione dei Chicago Bulls ha vissuto una nuova tappa a Milwaukee, dove i campioni in carica hanno invece confermato il proprio momento di grazia infliggendo alla squadra di Donovan la quinta sconfitta nelle ultime sei partite (94-90), costata il sorpasso in vetta da parte dei Nets, passati a San Antonio per 117-102.

In Wisconsin la notizia è che per una volta il trascinatore dei Bucks non è Giannis Antetokounmpo, autore sì di 30 punti e 12 rimbalzi, ma che resta sotto il 50% dal campo (11/23). Budenholzer trova ottime risposte da Khris Middleton, autore di 16 punti, ma soprattuttto da Bobby Portis, che firma una doppia doppia da 12+13.

Gara comunque tiratissima e ben giocata anche dai Bulls, ancora privi di Zach LaVine e Lonzo Ball, e traditi solo dall’errore da tre di DeMar DeRozan che avrebbe dato il vantaggio a Chicago a 23 secondi dalla fine, ma comunque autore di 35 punti.

Brooklyn ringrazia nella notte della rinascita di James Harden, mai così decisivo in stagione. Il Barba firma 37 punti, 10 rimbalzi e 11 assist per la 66^ tripla doppia della sua carriera ed è ben supportato dai punti 24 di Kyrie Irving. A San Antonio non basta la nona tripla doppia stagionale di Dejounte Murray, a referto con 25 punti, 12 rimbalzi e 10 assist

OMNISPORT