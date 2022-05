Chiellini sul futuro da dirigente: "Ringrazio Gravina, ma niente decisioni affrettate"

23-05-2022 14:49

Nel corso di una diretta sul social media instagram, organizzata dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore Niccolini Palli di Livorno, l’ormai ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini, che ha già annunciato il suo addio alla Vecchia Signora, ha parlato di vari argomenti tra i quali anche il proprio futuro:

“Sono settimane che mi girano in testa tante cose, avrei piacere di fare un’esperienza all’estero ma devo considerare pro e contro, lasciare Torino, spostare la famiglia con figli piccoli, sto pensando molto ma sono in sospeso in questo momento”.

Chiellini risponde anche alle parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina, che aveva individuato proprio in lui il prossimo grande dirigente del calcio italiano e lo aveva invitato a considerare l’idea:

“Gli dico grazie della stima, è reciproca, io e Gravina ci conosciamo dai tempi dell’Under 21. A me piacerebbe un inserimento graduale, studiare. Adesso sono colmo di emozioni che devo utilizzare nel modo corretto, in questa fase non vorrei prendere decisioni affrettate”.