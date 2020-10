Chiesa e la fascia negata dagli ultrà: che polemica sul web

Quella di ieri contro la Sampdoria potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina: Federico Chiesa è sempre più vicino alla Juventus ma non ricorderà con piacere l’ultimo atto della sua avventura in viola e non solo per la sconfitta. Come si legge sulla Gazzetta i compagni e Iachini gli avevano chiesto di indossare la fascia di capitano per l’occasione ma alla fine Chiesa non ha utilizzato la fascia consueta, quella col volto di Astori che ha usato ad esempio Ribery, ma quella della Lega. Pare che siano stati i tifosi della Fiesole a pretendere che Chiesa non portasse il simbolo che ricorda il capitano, in quanto non meritevole visto che vuole a tutti i costi la Juve.

Capuano condanna la Fiorentina

Per Giovanni Capuano è una storia triste: il giornalista di Panorama su twitter: “Gli ultras impongono che non indossi la fascia di Astori e il club piega la testa. Agli ultras. No comment”.

I tifosi si schierano contro Chiesa

I commenti invece arrivano e copiosi sui social. Ed è un plebiscito a favore della Fiesole: “Completamente ragione ai tifosi…è vergognosa questa cosa !! Un mercenario non può rappresentare Firenze…lo dico da milanista… ” o anche: “Chiesa praticamente giocatore di una squadra storicamente avversaria deve indossare la fascia di capitano? Ma davvero fate?” oppure: “Dov’è che è triste come storia? Hanno ragione gli ultras, bisogna avere rispetto per la maglia e società che l’ha creato. Le parole ieri di Antognoni spiegano per bene cosa è successo e quanto Chiesa rispetti Firenze e la Fiorentina”.

Plebiscito a favore dei fan viola

Sono i tifosi di tutti i club a unirsi compatti sulla vicenda: “Difficilmente sto dalla parte degli ultras, ma in questo caso hanno ragione su tutta la linea. Uno che da anni vuole andare dagli acerrimi rivali non dovrebbe nemmeno essere il capitano, ma per una partita, ok. La fascia di Astori ad un gobbo però no, nemmeno per un secondo” o anche: “È stato più triste aver dato la fascia di capitano (che sia della lega o di Astori) a un giocatore partente che da 2 anni chiede di potersene andare..ricordatevi che il calcio è un gioco passionale fatto per i tifosi..spesso ci dimentica che bisogna avere rispetto anche per loro”.

Infine la drastica presa di posizione: “Per me andava in tribuna, altro che capitano. Un giocatore venuto su dalle giovanili, che fa le bizze per andare via, alla Juve, e dovrei fargli indossare quella splendida fascia? Io sto con gli ultras, al 100% “.

SPORTEVAI | 03-10-2020 09:17