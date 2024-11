Chiesa flop a Liverpool: due club italiani alla finestra per gennaio

L'ex attaccante della Juventus non è riuscito per ora ad integrarsi con il ritmo della Premier. Gennaio è vicino e il ritorno in serie A è possibile

Cadere e poi rialzarsi, Chiesa lo ha già fatto tante volte ma ora al Liverpool non riesce a stare in piedi. I suoi primi mesi con i Reds sono stati un incubo, tra acciacchi, infortuni e un ritmo che stenta ad arrivare. L’ex Juve è stato spesso in infermeria e poco in campo, difficile convincere Slot in questo modo. Intanto gennaio si avvicina e il futuro dell’attaccante potrebbe avere una svolta.

Chiesa ai margini del Liverpool

Mettersi in gioco dopo un anno problematico e la forte esclusione dal progetto Juve è sicuramente sinonimo di grande personalità, ma per ora la scelta di Chiesa di volare verso Liverpool non ha prodotto nulla di positivo. A Slot non piace fare molti giri di parole e ha fatto chiarezza sin da subito sulla condizione del calciatore italiano: “È una situazione di certo non ideale, affatto. Purtroppo quando non fai la preparazione, poi è difficile essere in forma o raggiungere i livelli di intensità necessari. Ora c’è la pausa internazionale, al ritorno del campionato dovremmo rivedere Federico in gruppo”. Problemi di intensità, tutto ruota intorno a questo concetto. Per ora l’attaccante non è riuscito a reggere la velocità della Premier League, a causa anche dei continui acciacchi e infortuni.

Chiesa, Fede o ragione? Il campo parla chiaro

Per ora Chiesa ha disputato solo una sola partita da titolare e per 59 minuti, nel 5-1 casalingo contro il West Ham in Carabao Cup il 25 settembre. La settimana prima è subentrato nel recupero nella netta vittoria dei Reds per 3-1 in Champions League contro il Milan. Infine, il 28 settembre è stato convocato ma è rimasto in panchina per tutta la sfida contro il Wolverhampton, vinta dai Reds per 2-1.

Da allora, il nulla, per un totale di appena 77 minuti. Non certo un bel biglietto da visita anche per la Nazionale. E adesso l’ex Juve è già di fronte a un bivio e dovrà decidere se continuare ad avere Fede per un eventuale rientro in gruppo e giocarsi quindi le proprie carte, oppure prendere un altro volo e farsi le valigie, con magari anche un rientro in Italia.

Il futuro di Chiesa: rientro in Italia?

Come riporta Repubblica, le voci intorno al futuro di Chiesa iniziano a farsi più vivaci. Pressioni da parte degli agenti per favorire un suo maggiore utilizzo al Liverpool? Forse, ma non è scontato che stiano pensando anche al suo bene, per cercare anche di riprendersi la stima di Spalletti. Per rimettersi in forma deve giocare e al momento Slot non può garantirglielo, vista la marea di calciatori di livello nella sua stessa posizione.

In Serie A la Roma potrebbe aprirgli le porte per un prestito di sei mesi a gennaio e i giallorossi ne avrebbe bisogno, considerate le tante difficoltà sul versante di sinistra. Più difficile invece parlare di Inter, anche per il suo passato nella Juventus. Il prossimo mese sarà decisivo per poi prendere una decisione e al rientro dalla sosta non sono ammessi altri stop.