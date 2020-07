Chirico aizza i tifosi: Avete visto faccia di Agnelli?

Ci sono immagini che parlano da sole. Quelle viste allo stadio e in tv con il presidente della Juventus Andrea Agnelli attonito nel vedere l’Atalanta prendere a lungo a schiaffi la squadra di Sarri sono state esplicite e non c’era bisogno di didascalie. Si immaginava tutt’altro Agnelli quando scelse l’ex tecnico di Napoli e Chelsea, pensava di aver trovato l’antidoto alle critiche su una Juve vincente ma poco spettacolare e invece si è ritrovato un gioco ancor meno avvincente e una fatica maggiore nel vincere.

Le due coppe già perse (Supercoppa con la Lazio e coppa Italia col Napoli) sono ancora dure da digerire ma anche il pari con l’Atalanta, che pure di fatto ha quasi consegnato il tricolore ai bianconeri, non consente troppi entusiasmi. La pensa così anche Marcello Chirico.

Chirico invita a vedere la faccia di Agnelli

Il giornalista de Il Bianconero, in un video postato dopo la gara, dice: “La Juve non crea, Sarri è senza idee e può dire addio anche in caso di scudetto. Avete visto la faccia di Agnelli sul 2-1? Era tutto un programma. Ha esultato poi sul 2-2 ed è normale ma non si trova godimento per questo pari con rigori farlocchi”.

Per Chirico regolamento farlocco

Per Chirico questo pareggio è immeritato. “La Juve ha letteralmente sgamato questa partita, anche grazie a questo regolamento farlocco. I rigori ci sono ma le applicazioni pensate da Rizzoli limitano il gioco del calcio. non da oggi. Da sempre, solo che quando succedeva a De Ligt era rigore per tutti, tra le risate degli anti-Juve… C’è però che l’Atalanta gioca meglio della Juve, sembra avere anche più possibilità di vincere la Champions.Ha più chances, la Juve non crea”.

I tifosi della Juve chiedono ad Agnelli di intervenire

Fioccano i commenti sul web: “Quella faccia, Andrea Agnelli dovrebbe farla anche quando si guarda allo specchio e pensa alla scelta che ha fatto quando ha promosso Paratici e Nedved” o anche: “Proprio così! Agnelli deve smetterla,di fare il bamboccione, conferendo incarichi direttivi,a due raccomandati “parvenus” , astiosi e desiderosi di cacciare via in armonia Allegri”.

Per i fan bianconeri serve un repulisti

C’è chi scrive: “Marcello, hai perfettamente ragione. La Juventus fin dall’inizio di questa stagione non ha quasi mai avuto e dimostrato un gioco all’altezza, senza scusanti. Sarri non ha saputo dare un’identità e non ha mai dimostrato di essere un’allenatore all’altezza della Juventus. Spero che Agnelli prenderà le giuste decisioni, sia a livello dirigenziale (Paratici ha anche le sue colpe) e sia per scegliere il nuovo allenatore al posto di Sarri che non è da Juventus

Infine gli avvisi al presidente: “È da anni che lo dico, spero che quella faccia indichi che anche Agnelli ha capito chi deve sedere in panchina il prossimo anno” e ancora: “Agnelli ha gravi colpe, se Sarri non lo vuoi perché lo prendi? Sei tu il responsabile!”.

SPORTEVAI | 12-07-2020 11:35