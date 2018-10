Choc nel wrestling, il dramma di Roman Reigns

Il campione in carica della WWE Roman Reigns ha scioccato il mondo del wrestling dopo aver annunciato lunedì sera a Raw di dover abbandonare il ring per i prossimi mesi a causa della leucemia.

“Convivo con la leucemia da 11 anni, sfortunatamente è tornata, devo rinunciare al mio Universal Championship“, sono le parole di Leati Joseph Anoa’i, vero nome del lottatore, che hanno sbalordito il pubblico.

“Sento come se dovessi a tutti delle scuse. Per mesi, probabilmente un anno intero, sono venuto qui come Roman Reigns dicendo che sarei venuto qui fuori tutte le settimane, che sarei stato un campione che difendeva il suo titolo, che sarei stato consistente, che avrei trainato lo show, ma sono tutte bugie. Questo perché il mio vero nome è Joe e ho convissuto per 11 anni con la Leucemia che sfortunatamente è tornata”.

“E a causa del ritorno della leucemia non posso portare a termine il mio ruolo, non posso essere il campione combattente che avevo promesso di essere e dovrò rinunciare al Universal Championship. Non mentirò, prenderò con me ogni preghiera che mi dedicherete, non cerco simpatia, non cerco di farvi pena perché ho fede. Quando avevo 22 anni, mi hanno diagnosticato questa malattia. E molto velocemente l’ho sconfitta. Ma non mentirò, quello è stato il periodo più duro della mia vita. Non avevo un lavoro, non avevo soldi, non avevo una casa, avevo un figlio a carico e non giocavo più a football. Ma volete sapere chi mi ha dato una chance? La squadra che mi ha dato una chance è stata la WWE. E quando finalmente ce l’ho fatta ad arrivare nel main roster, mi hanno messo di fronte a voi, il WWE Universe, e ad essere onesti, voi avete realizzato i miei sogni”, è il discorso di Reigns che ha commosso i fans.

Questa la nota della WWE sulla vicenda: “Questa notte a Monday Night Raw, Roman Reigns (aka Joe Anoa’i) ha annunciato che rinuncerà al WWE Universal Championship e si prenderà un periodo di pausa dalla WWE per combattere nuovamente la leucemia, che era in stato di remissione dal 2008. Reigns ha deciso di rendere pubblica la sua battaglia sforzandosi di aumentare la prevenzione e i fondi per la ricerca in modo tale da fare progressi nelle cure della malattia”.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 09:40