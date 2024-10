Chris Hoy, annuncio choc della leggenda della pista: "Ho un cancro terminale, mi restano 2-4 anni di vita"

La rivelazione dell'ex mito scozzese del ciclismo: "Ho un tumore alla prostata con metastasi in tutto il corpo, ma mi sento positivo e in forma. Grazie a tutti per l'affetto".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Nessuno quanto lui ha vinto sulle piste di tutto il mondo. È semplicemente il più vincente di sempre e i sei ori olimpici, gli undici titoli mondiali e i 43 successi in Coppa del Mondo conquistati nel corso di una carriera inimitabile stanno lì a dimostrarlo. Nella Gran Bretagna – ma non solo – è un mito assoluto. Ecco perché in tanti hanno avuto il cuore spezzato quando Chris Hoy ha annunciato nel corso di un’intervista al Sunday Times che gli rimane poco da vivere a causa di un male incurabile: “Tra i due e i quattro anni”.

Chris Hoy choc: “Mi restano tra i due e i quattro anni di vita”

L’ex campione scozzese, 48 anni, originario di Edimburgo, ha dichiarato di avere un cancro in stadio avanzato: “Lo scorso febbraio ho avuto la diagnosi, ho un tumore in stadio terminale. Mi sono sottoposto a chemioterapia, ma i medici hanno detto che mi restano tra i due e i quattro anni di vita. Inizialmente avevo liquidato un dolore che avvertivo alla spalla come un infortunio causato dagli sforzi in palestra. Gli esami però hanno rivelato la presenza di un tumore alla prostata metastatizzato alla spalla, al bacino, all’anca, alla colonna vertebrale e alle costole”.

Il post rassicurante di Hoy e l’eccezionale commozione dei fan

Hoy non ha mancato di sottolineare quanto sia importante per lui l’affetto dei fan: “Sono positivo e felice, sopraffatto da tutto l’amore che sto ricevendo”. Concetti ribaditi attraverso un post diffuso dal suo account Instagram che ha commosso tutti, compreso il ministro della Salute britannico Wes Streeting: “Mi sento in soggezione per il coraggio, la positività e il meraviglioso messaggio di speranza di Sir Chris Hoy. Tutta la nazione farà il tifo per lui”.

Cavendish: “Hoy eroe umano”. Anche McCoist scrive all’amico

Non è la prima “brutta notizia”, purtroppo, che colpisce la famiglia Hoy: papà Chris, mamma Sarra e due figli. Proprio a Sarra, qualche tempo fa, è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Tra i vari messaggi di sostegno agli Hoy quello di un altro mito del ciclismo britannico, Mark Cavendish: “Chris sei un eroe umano”. Anche l’ex campione della Nazionale scozzese di calcio, Ally McCoist, ha scritto: “Tu, amico mio, sei una superstar in ogni senso della parola. Amore e forza da tutti noi”.