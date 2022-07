27-07-2022 18:31

Il 12 giugno 2021 a Copenaghen, durante Danimarca-Finlandia, partita d’esordio per entrambe le nazionali a Euro 2020, Christian Eriksen verso la fine del primo tempo crollò a terra vittima di un problema cardiaco e solo per merito degli immediati soccorsi riuscì a salvarsi la vita.

Oggi, a poco più di un anno di distanza, il centrocampista danese, che al momento della tragedia sfiorata era un calciatore dell’Inter, è approdato al Manchester United dopo aver giocato la seconda metà della scorsa stagione al Brentford

Eriksen: “Non mi aspettavo di essere qui ma sono felice”

Eriksen, che ha 30 anni, ha firmato un contratto triennale con i Red Devils e nella prima intervista con la sua nuova squadra guarda al futuro con grande entusiasmo. Ecco le sue parole.

“È strano, non avrei mai pensato che sarebbe successo davvero, essere un giocatore del Manchester United è molto speciale. Penso che dopo l’incidente agli Europei, la pianificazione non fosse affatto quella di tornare in Inghilterra. Pensavo che il momento per andare allo United fosse prima! Ovviamente poi sono stato agli Spurs (il Tottenham, ndr) e poi sono andato in Italia, ma ora sedermi qui è sicuramente una cosa che non mi aspettavo, ma sono anche molto felice di essere qui”.

Eriksen: “Giocare in Italia è stato molto bello”

La presenza del nuovo tecnico dello United Erik ten Hag ha influito molto sulla decisione di Eriksen di andare a Manchester. Così il danese ha raccontato la sua esperienza in nerazzurro durata di fatto due anni.

“Volevo provare qualcosa di nuovo e sono andato in Italia. All’inizio è stato difficile, ma si è rivelato essere un posto molto, molto bello. E poi ovviamente avevo intenzione di adempiere al mio contratto essendo in Italia. Ma poi, come ho detto, mi sono preso del tempo per riflettere e fortunatamente, Thomas Frank mi ha chiamato al Brentford”.

Eriksen: “A Manchester voglio vincere. Ritiro tra tre anni? Non si può sapere cosa riserva la vita”

Ovviamente Eriksen non nasconde la speranza di vincere con i Red Devils e si tiene aperta una porta alla continuazione dell’attività agonistica anche dopo i tre anni di contratto col Manchester United.

“Sono abbastanza sicuro che le ambizioni siano, ovviamente, quella di essere di nuovo in testa alla classifica. È il sogno del club, quindi penso che l’unico obiettivo sia andare il più in alto possibile e vedere fin dove possiamo arrivare. Ma penso che l’obiettivo sia sicuramente quello di vincere qualcosa”.