Manchester United, Ten Hag: "Ronaldo non è in vendita"

18-07-2022 20:51

Erik Ten Hag, neoallenatore del Manchester United, è tornato sul caso Cristiano Ronaldo.

Sono diversi i rumors che vogliono il portoghese lontano dall’Old Trafford, anche se le parole dell’ex Ajax sembrano mettere per il momento una parola fine sulle voci di mercato.

In una intervista a Sky Sports UK, infatti, Ten Hag ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo: “Non è in vendita. Sto pianificando la stagione insieme a lui e voglio lavorare con lui”.

