Christian Maggio torna al Vicenza

21-02-2022 19:52

Dieci giorni dopo aver compiuto 40 anni, Christian Maggio dribbla l’ipotesi dell’addio al calcio giocato e sceglie di tornare alle origini.

L’ex esterno di Napoli e Nazionale ha infatti firmato un contratto di quattro mesi con il Vicenza, squadra della sua provincia di nascita (è di Montecchio Maggiore), nonché che l’ha visto muovere i primi passi calcistici con l’esordio tra i professionisti nel 2000 in Serie A, prima di disputare in biancorosso anche due annate tra i cadetti.

Come comunicato dallo stesso LR Vicenza, Maggio sosterrà le visite mediche nella giornata di martedì per poi unirsi al gruppo di Cristian Brocchi, penultimo in classifica in Serie B.

Trentaquattro volte nazionale tra il 2008 e il 2014, vice campione d’Europa nel 2012, Maggio è reduce dalla fugace esperienza con il Lecce nella seconda parte dello scorso campionato di Serie B, conclusa con l’eliminazione nella semifinale playoff contro il Venezia poi promosso in A. In precedenza, dopo 10 stagioni al Napoli, Maggio aveva militato per due stagioni e mezzo nel Benevento, con una promozione in A e una retrocessione.

