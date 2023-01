Christillin: “-15 penalità enorme. Perché solo la Juve?”

21-01-2023 11:38

Fortemente critica Evelina Christillin, membro del consiglio Fifa in quota Uefa grande amica della famiglia Agnelli, sulla penalizzazione ricevuta ieri dalla Juventus. Sul Corriere di Torino dice: “Ho letto la memoria difensiva della Juventus: il club ha ragione a dire ne bis in idem, non si può essere condannati per un reato per il quale si è già stati assolti. Ritengo che quindici punti di penalizzazione siano un’enormità; nessun’altra squadra punita, solo la Juve, ma non credo che le plusvalenze si facciano in solitudine. Inoltre, parlando di plusvalenze, ogni giudizio sul valore dei giocatori è molto arbitrario”.