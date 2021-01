Christopher Maboulou muore a 30 anni dopo un malore in campo

Christopher Maboulou, che ha giocato in Ligue 1 con il Bastia dal 2014 al 2016, è morto a soli 30 anni per un arresto cardiaco. Era in campo con alcuni suoi amici.

Era rimasto senza squadra e prima della crisi dovuta al Covid-19 aveva giocato solo due partite con Thonon-Evian, della Regional 1. Annuncia la sua morte proprio il Bastia. “Lo Sporting Club de Bastia ha appena appreso con tristezza la tragica morte del suo ex giocatore Christopher Maboulou. Alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari, l’intero club rivolge le sue più sincere condoglianze. Che riposi in pace”.

La sua morte è avvenuta nella città di Montfermeil, alla periferia di Parigi, dove è nato. Il centrocampista ha giocato 29 partite nella prima divisione francese e 58 nella seconda. Si è distinto in particolare in Ligue 1 con il Bastia. come detto.

