Ciclismo, Vlasov: “Cresciuto come corridore, ora ho più esperienza”

07-02-2022 11:22

Ottimo inizio di stagione per il russo Vlasov con la sua nuova squadra la con la Bora – Hansgrohe.

Il successo ottenuto nella classifica generale alla Volta a la Comunitat Valenciana 2022 è un risultato tanto meritato quanto ottimo per il russo, impreziosito dalla grandissima vittoria nella tappa regina con l’arrivo sulle rampe dell’Alto de las Antenas del Maigmò.

“É una bella sensazione, prima corsa a tappe fatta e prima vittoria, sono molto contento. Il team ha fatto un gran lavoro in questi cinque giorni, sono felice, dobbiamo continuare così”. Sono state queste le prime parole di Vlasov ai microfoni di SpazioCiclismo dopo il trionfo nella corsa a tappe spagnola.

Lo stesso russo ha poi continuato: “Sono cresciuto come corridore, adesso ho più esperienza, sono migliorato un po’ in salita ma precisamente non saprei dire in cosa”.

