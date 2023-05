Ciclismo, Balsamo operata alla mandibola: due mesi di stop

L'italiana classe 1998 ha subito ieri l'intervento a La Madonnina di Milano: il periodo di riabilitazione sarà lungo

31-05-2023 13:34

Elisa Balsamo ieri è stata operata alla mandibola all’ospedale La Madonnina di Milano. L’azzurra, classe 1998, era caduta malamente nella prima tappa della RideLondon Classique 2023. Balsamo, oltre alle fratture multiple alla mandibola, da entrambi i lati, si era fratturata anche lo scafoide destro.

L’atleta della Trek – Segafredo ora inizierà un lungo periodo di riabilitazione, dovrebbe rivedersi in gara tra due – tre mesi. Salterà dunque i grandi appuntamenti come il Giro donne, il Tour de France femminile e i Mondiali di ciclismo. Una brutta tegola per una delle migliori atlete della nostra nazionale.