Ciclismo, Davide Cassani conferma il Giro d’Italia Under 23 nel 2022

21-12-2021 19:46

Ottima notizia per il ciclismo italiano: il Giro d’Italia Under 23 di svolgerà anche nel 2022. E’ stato l’ex CT della nazionale italiana Davide Cassani a confermarlo, in quanto uno dei più agguerriti fautori della corsa riservata ai giovani. Una gara a tappe molto interessante soprattutto per cercare qualche giovane talento che altrimenti non avrebbe una vetrina così importante per mettersi in mostra.

La conferma arriva in un post pubblico sul sociale network Facebook:

“Non ho più incarichi ma ho molte speranze e qualche certezza. La certezza, autentico piccolo regalo di Natale, è che il Giro d’Italia giovani Under 23 si farà anche il prossimo anno. E questo è un regalo di Natale di non poco conto”. Il movimento giovanile avrà “la possibilità di misurarsi, anche il prossimo anno, in una delle corse più belle e importanti del ciclismo dilettantistico”.

A trionfare nell’ultima edizione del Giro d’Italia Under 23 è stato Juan Ayuso, spagnolo, e che è già passato tra i professionisti con UAE Emirates.

