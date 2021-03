Ciclismo: domani la Bruges-De Panne

Prende il via domani la Bruges-De Panne edizione 2021. La corsa nella sua versione maschile conferma infatti un tracciato pressochè identico a quello dell’anno scorso, con partenza da Bruges, nello stesso luogo in cui verrà lanciata la crono iridata a settembre, con il De Moeren come punto cruciale.

Quasi identico dunque il percorso che porterà un gruppo composto da 25 squadre verso De Panne, simbolo di una corsa che in questi ultimi anni si è trasformata in una classica WorldTour, anche a livello femminile, con un circuito da 45 chilometri che gli uomini percorreranno per tre volte complessive

La corsa belga apre quest’anno il periodo del pavé, di cui abbiamo avuto già gustosi antipasti alla fine del mese di febbraio. Al via ci saranno 17 squadre WorldTour (con le sole assenze di EF – Nippo e Ineos Grenadiers che hanno usufruito della non obbligatorietà di questa prova), accompagnate da otto formazioni Professional, tra le quali trova posto anche la Vini Zabù, che sarà dunque l’unica italiana al via.

Chi sarà il successore di Yves Lampaert , vincitore lo scorso anno nella doppietta della Deceuninck – QuickStep?

OMNISPORT | 23-03-2021 11:28