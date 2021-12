Ciclismo, Mas: "Il prossimo anno potrò raggiungere grandi risultati"

27-12-2021 21:52

Lo spagnolo Enric Mas, sesto nell’ultimo Tour de France e terzo alla Vuelta di Spagna, sta tornando sui livelli di inizio carriera dopo un 2021 davvero spettacolare. Preparando il 2022, l’iberico di Movistar punta a fare ancora meglio rispetto a questa stagione.

Intervistato da Marca, Mas ha parlato proprio della prossima stagione:

“Quest’anno abbiamo fatto podio alla Vuelta. Non voglio dire che ho dimostrato qualcosa, ma credo che il prossimo anno potrò raggiungere bellissimi risultati. Se lavoriamo bene e la squadra è unita, disposta a lavorare, possiamo fare cose importanti. Eusebio ha rafforzato il team molto bene, con alcuni buoni ingaggi e credo che si sia nella posizione di raggiungere obiettivi di livello”.

Penso di dover correre in maniera più aggressiva. È vero anche che se negli ultimi due Tour non ho attaccato è perché non ne avevo più. Alla Vuelta 2021, dopo la caduta in Cantabria, ho avuto una giornata negativa ai Laghi di Covadonga. Le persone mi hanno chiesto perché non ho attaccato, ma se non l’ho fatto, è stato perché non ci sono riuscito, non perché non lo volevo”.

Una parola ovviamente anche sul ritiro di Alejandro Valverde:

“Spero che il Bala vinca e dia spettacolo in molte corse. Se vince tanto, penso che possa anche rinnovare per un altro anno. Lui è felice. Gli piace allenarsi e faticare. Ha grandi qualità e può vincere ovunque si trovi. Quindi lo vedrete ottenere grandi risultati quest’anno. Sarò contento di essere al suo fianco”.

