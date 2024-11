Ciclismo, Ganna: "Tecnologia sempre più importante per lo sport"

"Galleria del Vento PoliMi mi permette di capire cosa migliorare"

“Ultimamente la tecnologia rappresenta quasi l’80%, oltre al fatto della performance fisica incidono il materiale utilizzato, i componenti, lo studio che c’è dietro é un percorso che va avanti da anni. Si è cercato di portare sempre più all’estremo l’innovazione e la ricerca, e questo fa sempre più parte oltre che del mio lavoro della vita di tanti sportivi. Qui ho fatto 900 test, una cifra che non pensavo nemmeno io, sono tanti minuti e sedute di lavoro”. Così Filippo Ganna, ciclista oro olimpico con il quartetto dell’inseguimento a Tokyo e vicecampione del mondo della crono su strada, su quanto la tecnologia e la ricerca siano importanti per migliorare le performance sportive, parlando a margine dell’inaugurazione del 162mo anno accademico del PoliMi. “Ogni volta che si viene in Galleria del Vento (del PoliMI, ndr.) mi piace capire cosa posso migliorare e cosa posso consigliare per fare test diversi. L’unica matematica che so è che, al mio meglio, lotto contro il te”, ha aggiunto.