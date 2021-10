Ciclismo, il dispiacere di Ganna per il furto delle bici

24-10-2021 11:23

Dopo un bel Mondiali, a Roubaix, gli azzurri si sono visti privati delle loro bici. Nella notte tra venerdì e sabato sono state rubate le bici di ganna e compagna, 22 modelli di cui 12 su pista.

Su Twitter così, proprio Filippo Ganna è espresso tutta la sua amarezza per l’accaduto: “No è tanto per il valore del mezzo in se, ma quello che ci hanno tolto. Materiale che per quanto potrà essere sostituito non sarà mai lo stesso, non saranno quelle BICICLETTE che hanno VINTO UN OLIMPIADE E UN MONDIALE”.

