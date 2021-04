Ciclismo, il medico di Nibali non si sbilancia sui tempi di recupero

Non è un mommeto semplice per Vincenzo Nibali operato dopo una caduta in allenamento nella giornata di mercoledì. Caduta che rischia di compromettere la sua presenza al Giro d’Italia, in programma l’8 maggio.

L’operazione, al polso destro è riuscita e intanto i medici non si sbilanciano sui tempi di recupero: “Avanzare ipotesi è prematuro a così poche ore dall’operazione- ha detto il medico curante, il dottor Magni – Diciamo che il 50% del cammino è stato fatto, l’altro 50 lo faranno la riabilitazione e la fisioterapia, probabilmente con un tutore. Al momento ragioniamo giorno per giorno anche con il consulto dei fisioterapisti, sperando in progressi sensibili. Serve un miracolo ma di una cosa siamo sicuri: lui ci metterà il 110%”.



OMNISPORT | 16-04-2021 11:29