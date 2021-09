Ciclismo, la Vuelta 2022 partirà dall'estero

La Vuelta a España 2022 scatterà dall’estero. La prima tappa del Giro di Spagna del prossimo anno inizierà infatti il 19 agosto 2022, con una cronometro a squadre per le strade di Utrecht. Tutte le prime 3 tappe si correranno su terra olandese, attraversando ben 34 comuni.

Dopo la cronometro, infatti, ci saranno la ‘s-Hertogenbosch-Utrecht e una giornata in un circuito a Breda (nel Brabante Settentrionale). Dopo di che, si ritornerà in Spagna.

Il Direttore generale della Vuelta Javier Guillén ha così dichiarato:

“Stiamo stabilendo nuove date per un progetto con quasi 6 anni di lavoro alle spalle. Questi mesi extra di attesa non hanno ridotto di un po’ il nostro desiderio di lavorare insieme, né l’entusiasmo e l’ambizione che abbiamo messo nell’organizzare questa partenza ufficiale fin dal primo giorno. Questa partenza passerà alla storia, segnando un traguardo importante sia per il ciclismo spagnolo che per quella olandese“.

OMNISPORT | 13-09-2021 16:24