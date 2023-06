Scelta forzata per l’atleta dopo l’annullamento del Lotto Belgium Tour. “Ho bisogno di prendere ritmo"

14-06-2023 13:38

A causa della cancellazione del Lotto Belgium Tour (14-18 giugno), Lotte Kopecky (SD Worx) ha annunciato a Het Laatste Nieuws che correrà “con gli juniores maschi. La prossima settimana sarò al via a Wetteren (domenica 18 giugno), poi cercherò altre corse junior. Sfortunatamente c’è una lunga fila per partecipare a queste gare, ne ho già fatta qualcuna in passato. Ho bisogno di correre per prendere un po’ di ritmo competitivo in vista del campionato belga”. La ciclista belga, vincitrice dell’ultimo Giro delle Fiandre, dovrebbe partecipare al Tour de France Femmes mentre non è incerta la presenza al Giro Donne.