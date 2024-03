Ciclismo, Milano-Sanremo: ladri tentano di rubare le bici della Bahrain Victorious, Colbrelli li mette in fuga

Vigilia della Classicissima agitata per il team capitanato da Tadej Mohoric. Malviventi messi in fuga e inseguiti da Sonny Colbrelli e Franco Pellizotti, oggi sull'ammiraglia.

16-03-2024 13:40

Vigilia della Milano-Sanremo più che agitata per la Bahrain Victorious, il team capitanato nella Classicissima da Tadej Mohoric. Nella notte i “soliti ignoti” hanno provato a rubare le bici della squadra, un lotto di preziosi ‘esemplari’ della Merida Bikes, destinati ai protagonisti della storica corsa di primavera. Missione compiuta? No, perché i malviventi sono stati messi in fuga da un ex campione, alla sua prima Milano-Sanremo sull’ammiraglia: Sonny Colbrelli.

Tentato furto alla Milano-Sanremo: le immagini

È stato proprio il vincitore della Parigi-Roubaix del 2021, oggi dirigente, a raccontare l’episodio sui social, pubblicando alcune storie su Instagram insieme al suo compagno di stanza, un altro ex ciclista, Franco Pellizotti. “Camera mia e di Sonny Colbrelli dopo il tentato furto prima della Classicissima. Buona notte”, scrive proprio Pellizotti: in sottofondo un capolavoro di Edoardo Bennato, Il Gatto e la volpe.

Colbrelli e Pellizotti, bici in camera nella notte

Story Instagram anche per Colbrelli. Un’immagine delle biciclette messe al sicuro nella stanza col ‘punteggio’ della singolare partita coi delinquenti: “Ladri 0 Team 1”. Dopo aver sventato il colpo, infatti, Colbrelli e Pellizotti hanno portato le bici nella loro stanza d’albergo, a Casarile, per ‘guardarle a vista’ fino alla partenza della Classica Monumento. Una brutta avventura, anche se a raccontarla adesso vien quasi da sorridere.

Milano-Sanremo, avventura “da film” per Colbrelli