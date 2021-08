Ciclismo: Nazionale affidata al duo Fondriest-Bugno

Maurizio Fondriest sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo. Secondo la Gazzetta dello Sport il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni incontrerà a breve l’ex corridore trentino, ma sembra aver già deciso.

Fondriest sarà affiancato dal due volte campione del mondo Gianni Bugno. “È un ruolo importante, il c.t. è sempre il c.t.. Io ho corso una vita con la maglia azzurra, ho vinto il Mondiale, e se me lo chiedono come posso dire di no?”, per parole dell’iridato 1988, riportate dalla rosea.

Per l’ormai ex ct Davide Cassani è invece pronto un ruolo da ambasciatore dell’Italbici.

