Ciclismo, New Zealand Cycle Classic: George Bennett al via dell’evento

La New Zealand Cycle Classic 2022 è la prima corsa in programma nel calendario UCI del prossimo anno.

La gara neozelandese è infatti in programma dal 5 al 9 gennaio e vedrà al via George Bennet e altri due big del ciclismo. Nella selezione della nazionale di casa ci saranno infatti Shane Archbold, George Bennett e Sam Bewley, che muoveranno così i primi passi della nuova stagione in questa breve corsa a tappe classifica 2.2.

A causa della ormai note restrizioni in atto nell’intero continente, le stesse che hanno portato alla cancellazione quasi totale del calendario australiano (partendo ovviamente da Tour Down Under e Cadel Road Race), si tratta per loro tre, di una buona occasione per iniziare l’anno e cominciare a mettere chilometri nelle gambe in vista di altri futuri impegni sicuramente più importanti e difficili.

