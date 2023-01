Ciclismo, Quintana smentisce le voci di ritiro

25-01-2023 16:58

Nella conferenza stampa tenuta a Bogotà Nairo Quintana sorprende tutti: il colombiano non si ritira.

L’integrità di una carriera che lo ha visto vincere il Giro d’Italia 2014 e la Vuelta 2016 è la leva per pedalare ancora: “Un vero ciclista non si arrende di fronte alle difficoltà; sia che corra in un team World Tour, o in una formazione Professional, un ciclista è formato per essere un lottatore. Malgrado gli eventi degli ultimi periodi, continuo a guardare avanti, mi sento in forma per correre ancora. Finché corpo e mente resisteranno, correrò: sono sempre stato un ciclista onesto, non ho avuto problemi in una carriera decennale”. Quintana fa riferimento alla squalifica per positività al Tramadol nel Tour de France 2022: al momento il colombiano non ha squadra.