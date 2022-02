Ciclismo, Evenepoel: “Non devo vergognarmi del 2^ posto a Valenciana"

07-02-2022 10:40

Archiviata anche la prima gara stagionale per Remco Evenepoel che coglie un secondo posto nella classifica generale della Volta a la Comunitat Valenciana 2022. Primo posto invece per il russo Alexandr Vlasov.

Considerato quanto fatto nella scorsa stagione, tutti si aspettavano qualcosa in più dal belga, che non è minimamente turbato dal suo risultato, visto che si trattava comunque della sua prima uscita ufficiale: si tratta di un secondo posto che va accettato, con la consapevolezza che c’è ancora tanto lavoro da fare: “Devo accettare quello che è successo in questa settimana, riuscivo a tenere il passo degli altri ma solo fino all’ultimo chilometri, non c’è nulla di cui vergognarsi e so che devo lavorare ancora.

“Per me è stato un ottimo inizio, chiaramente è sempre un peccato quando vai vicino alla vittoria e non la raggiungi, ma sono soddisfatto del mio lavoro e di quello della squadra“.

