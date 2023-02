Ciclismo – Settimana Valenciana: Balsamo si ripete, Ganna è d’argento

È ancora l’Italia a dettar legge in Spagna dove arriva il bis firmato Elisa nella seconda tappa, mentre tra gli uomini nella terza tappa della Volta ao Algarve, Filippo perde la volata ma è secondo.

17-02-2023 18:38

Continua a prendersi meriti la squadra azzurra di ciclismo che nel corso della “Settimana Valenciana” mette a segno altri due risultati di tutto rispetto.

Il primo è la splendida medaglia d’oro di Elisa Balsamo che nella seconda tappa di Vila-Real si presenta davanti a tutti, battendo sia la finlandese Lotta Henttalla sia la statunitense Megan Jastrab. Ma il tricolore sventola anche per l’ottimo quarto posto di Silvia Zanardi, per il quinto di Eleonora Gasparrini, il sesto di Vittoria Guazzini ed il decimo di Letizia Borghesi.

Sul fronte maschile a regalare gioie è Filippo Ganna. Vince Magnus Cort Nielsen che batte il campione olimpico proprio in volata, mentre Valentin Madouas deve accontentarsi del terzo posto.

Domani, sabato, è in programma la quarta tappa: Albufeira-Alto di Malhao (177,9 km).