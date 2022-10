Ciclismo, Sonny Colbrelli verso il ritiro

29-10-2022 13:37

L’indiscrezione è stata lanciata dalla Gazzetta dello Sport, e sembra che ormai la decisione del corridore bresciano sia stata presa. Sonny Colbrelli si appresta ad appendere la bici al chiodo, e ad annunciare al mondo il proprio ritiro dal ciclismo agonistico in una conferenza stampa che dovrebbe tenersi, sempre stando alla Rosea, il 15 novembre.

La decisione del ragazzo è arrivata, si legge, in seguito al malore post-gara che lo aveva fatto finire in ospedale, e al successivo impianto di un defibrillatore sottocutaneo. Conosciamo ormai molto bene la storia e le modalità con le quali funziona questo dispositivo per gli atleti, dato che ne abbiamo ampiamente parlato tutti nel corso e alla fine di Euro2020, quando lo stesso defibrillatore fu impiantato nel petto di Christian Eriksen.

Per le leggi italiane, non è possibile fare attività a livello agonistico con questo dispositivo impiantato, e dunque le strade per Colbrelli, che comunque ha anche due figli piccoli, sono davvero poche. Anche l’idea di prendere la cittadinanza estera, di un paese con leggi meno restrittive rispetto alle nostre, sembra poco percorribile.

Eriksen al momento continua a giocare in Premier League, ma ha dovuto lasciare il campionato italiano di Serie A proprio per l’impossibilità legale di giocare nel nostro paese.

L’eroe della Parigi-Roubaix va dunque verso il ritiro, anche se sarà lui stesso a darne l’ufficialità prossimamente.