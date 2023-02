Duro colpo per l'Italia agli Europei di ciclismo su pista: capitan Viviani, portabandiera azzurro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stato costretto ad abbandonare.

11-02-2023 14:53

Colpo di scena agli Europei di ciclismo su pista: il capitano dell’Italia Elia Viviani non correrà l’omnium. Il fenomeno veronese, che mercoledì nell’eliminazione ha chiuso al 5° posto, è stato purtroppo colpito da un virus influenzale ed è stato perciò costretto a dire addio alla competizione continentale proprio sul più bello.

Europei, forfait del capitano Viviani

Un duro colpo per la spedizione azzurra, che sta facendo scintille agli Europei. Il portabandiera dell’Italia a Tokyo 2020 era come sempre tra i favoriti per vincere la medaglia d’oro ma la sfortuna gli ha giocato un brutto scherzo. Il 34enne è pronto a rientrare in Italia e Consonni prenderà il suo posto: il ct Marco Villa punterà infatti sul 28enne che ha già vinto due medaglie d’oro nel quartetto e nella corsa a punti.

Addio Europei: il post di Viviani

Questo il post social di Viviani dopo il forfait agli Europei di ciclismo su pista: “Sono dispiaciuto di lasciare il Campionati Europei senza aver lasciato il segno, ma sono k.o. a letto con probabilmente la classica influenza di stagione”.

Viviani è comunque fiducioso per i compagni: “Sicuro che Consonni e Scartezzini saranno là a giocarsi entrambi i titoli proprio come hanno fatto fino ad ora tutti gli azzurri/e. Ora la priorità è recuperare ed essere pronti per lo Uae Tour. Grazie alla federazione per il supporto”.

Uae Tour, grande giornata per Longo Borghini e l’Italia

A proposito di Uae Tour, c’è una bella notizia per l’Italia. Elisa Longo Borghini ha vinto la terza tappa dell’Uae Tour 2023 con un podio tutto azzurro: secondo posto per Gaia Realini, terzo per Silvia Persico. Si tratta della 36ma affermazione da professionista (tra cui spiccano due Trofei Alfredo Binda, un Giro delle Fiandre e una Parigi-Roubaix) per la due volte medagliata olimpica (bronzo a Rio 2016 e Tokyo 2020). La Longo Borghini, leader della classifica, ha imposto una seria ipoteca sul successo finale in vista dell’ultima tappa pianeggiante di domani.