Ciclismo su pista, Mondiali 2022: i convocati dell’Italia

10-10-2022 14:45

Si alzerà mercoledì nella città di Saint-Quentin-en-Yvelines, in Francia, il sipario sui mondiali di ciclismo su pista che dureranno fino a domenica 16 ottobre.

Oggi è stato annunciato l’elenco dei convocati a questa competizione e Filippo Ganna c’è.

Il campione di Verbania, ha già archiviato lo strepitoso Record dell’Ora a Grenchen (Svizzera) di 56,792 km/h e vorrà dare tutto quello che è rimasto nel serbatoio per chiudere la sua annata e poi godersi una meritata vacanza.

Una squadra quella italiana, che potrà contare sui migliori atleti come Jonathan Milan, Ganna, per l’appunto, e Simone Consonni, senza dimenticare “l’eterno” Elia Viviani, messosi in evidenza in Croazia con una vittoria su strada ben augurante.

Per quanto riguarda le ragazze, Elisa Balsamo e Rachele Barbieri saranno i due fari più importanti ed è importante sottolineare anche la presenza di Letizia Paternoster, costantemente falcidiata dalla sfortuna. A causa della caduta di Monaco, la ciclista non potrà essere al 100% della condizione, ma per lei ritrovare i colori della Nazionale è fondamentale dal punto di vista del morale.

Di seguito l’elenco dei convocati dell’Italia:

ALZINI MARTINA COFIDIS WOMEN TEAM

BALSAMO ELISA TREK-SEGAFREDO

BARBIERI RACHELE G.S. FIAMME ORO

BERTAZZO LIAM TEAM MALOJA PUSHBIKERS

BIANCHI MATTEO CENTRO SPORTIVO ESERCITO

BOSCARO DAVIDE G.S. FIAMME AZZURRE

CONSONNI CHIARA G.S. FIAMME AZZURRE

CONSONNI SIMONE COFIDIS

DONEGA’ MATTEO CTF

FIDANZA MARTINA G.S. FIAMME ORO

GANNA FILIPPO INEOS GRENADIERS

GUAZZINI VITTORIA G.S. FIAMME ORO

LAMON FRANCESCO G.S. FIAMME AZZURRE

MILAN JONATHAN BAHRAIN-VICTORIOUS

MORO MANLIO ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR

MORO STEFANO G.S. FIAMME AZZURRE

NAPOLITANO DANIELE TEAM COLPACK BALLAN

PATERNOSTER LETIZIA G.S. FIAMME AZZURRE

PINAZZI MATTIA ARVEDI CYCLING ASD

PLEBANI DAVIDE G.S. FIAMME ORO

SCARTEZZINI MICHELE G.S. FIAMME AZZURRE

TUGNOLO MATTEO GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA

VECE MIRIAM CENTRO SPORTIVO ESERCITO

VIVIANI ELIA INEOS GRENADIERS

ZANARDI SILVIA BEPINK