Ciclismo, Van Der Poel: "La staffetta mista? Mi incuriosisce"

20-09-2022 19:53

L’olandese Van Der Poel è pronto ad andare all’assalto di quel Mondiale atteso da decenni dalla Nazionale arancione, ma si dedicherà prima alla staffetta mista, in programma per la terza volta a Wollongong.

“Non vedo l’ora di fare la staffetta mista, serviva un terzo uomo e ho deciso di partecipare, essendo già qui. Credo sia meglio di un allenamento e abbiamo modo di centrare la medaglia. Ammetto di non essermi preparato, da molto non prendo la bici da cronometro, ma sarà divertente” spiega Mathieu “Posso vincere la prova in linea, sono in buone condizioni: i favoriti sono molti e capiremo la situazione una volta visto il percorso”.