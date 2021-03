Giacinti da record, il Milan Women domina il derby: Inter abbattuta

È finito in goleada l’atteso derby tra Inter e Milan valido per la 17a giornata della Serie A femminile.

Al “Facchetti” la squadra allenata da Maurizio Ganz ha imposto la propria superiorità sulle nerazzurre vincendo per 4-1, successo che permette al Milan di restare saldamente al secondo posto della classifica alle spalle della Juventus capolista.

Dopo un avvio su ritmi blandi la differenza di valori tecnica è emersa grazie alla straordinaria vena di Valentina Giacinti. L’attaccante della Nazionale ha siglato tutte e quattro le reti del Milan, che era andato sotto dopo 10 minuti per un gol di Caroline Moller.

Al 16’ il pareggio rossonero: Marchitelli respinge una conclusione di Jane, ma il pallone arriva dalle parti di Giacinti che di testa trova il goal dell’1-1.

Al 32’ il gol che vale il sopralzo e la doppietta personale arriva direttamente da calcio di rigore, mentre al 38’, è un tocco dalla corta distanza a consentire al Milan di portarsi sul 3-1 e a consentire all’attaccante di marcare la sua prima tripletta in stagione.

Al 64’ il gol del definitivo 4-1 realizzato ovviamente ancora dalla Giacinti: cross di Tucceri per Hasegawa che serve l’accorrente Giacinti per la rete che manda definitivamente in archivio il derby.

Valentina Giacinti nel giro di 90’ è riuscita a regalarsi tre primati importanti. Per la prima volta dal 2018 infatti, una giocatrice ha realizzato quattro goal nei primi 65’ minuti di gioco di una partita di Serie A (l’ultima a farcela era stata Dessislava Eva Dupuy), è inoltre diventata la prima calciatrice del Milan a toccare quota 50 reti con la maglia rossonera e, come se non bastasse ha eguagliato José Altafini.

Prima di lei infatti, solo l’ex attaccante brasiliano era riuscito a realizzare una tripletta nel primo tempo di un Derby della Madonnina. Era il 27 marzo del 1960 e in quell’occasione i rossoneri si imposero per 5-3.

Vane le proteste dell’Inter per presunte posizioni di fuorigioco di Giacinti in occasione di primo e terzo gol. Le nerazzurre di Attilio Sorbi restano all’8° posto con 18 punti.

