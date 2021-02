Cile: Martín Lasarte nuovo allenatore della nazionale

Ora è ufficiale: sarà Martín Lasarte a prendere il posto di Reinaldo Rueda sulla panchina del Cile.

Il 59enne uruguaiano ha vinto la concorrenza non solo di Hernán Crespo, ma anche di Sebastian Beccacece e Luciano Spalletti, che erano stati alcuni dei tecnici avvicinati nelle ultime settimane al nome de La Roja.

L’ANFP lo ha annunciato ufficialmente nella serata di ieri con un contratto fino al termine delle eliminatorie a Qatar 2022, con rinnovo automatico in caso di qualificazione al Mondiale. Per Lasarte, libero dal 2019 quando aveva chiuso il proprio percorso all’Al Ahly, non sarà la prima volta in Cile: fra il 2011 e il 2016 aveva diretto i club dell’Universidad Catolica e dell’Universidad de Chile.

