Cincinnati, male anche il doppio: Fognini-Bolelli fuori subito

16-08-2022 09:14

Notte nera per i colori italiani al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo l’amara eliminazione di Matteo Berrettini al primo turno del torneo di singolare, anche Fabio Fognini e Matteo Bolelli alzano bandiera bianca, eliminati dal duo australiano composto da Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis.

Reduce già da cinque finali nel 2022, due delle quali vinte, quella del 500 di Rio e quella di Umago, la collaudata coppia italiana, in piena corsa per un posto nelle Finals di Torino, si sono arresi alla coppia campione degli Australian Open che si sono imposti in due rapidi set con il punteggio di 6-0, 6-4.

Kyrgios/Kokkinakis si sono rivelati ingiocabili per gli azzurri dall’alto dell’86% dei punti ottenuti con la prima di servizio, contro il 41% di Fognini e Bolelli, mai in partita dopo aver perso subito il servizio nel game di apertura del match.

Più equilibrato il secondo parziale, segnato però dal break decisivo australiano nel quinto game.