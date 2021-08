Cincinnati: Sonego avanza, Sinner rimontato ed eliminato da Isner

Notte dolceamara per i colori azzurri nel Masters 1000 di Cincinnati. Lorenzo Sonego ha battuto in due set lo statunitense Tommy Paul, qualificandosi agli ottavi di finale del torneo a stelle e strisce. Niente da fare invece per Jannik Sinner, eliminato da John Isner.

Il piemontese ha piegato Paul, numero 56 del mondo, con i parziali di 7-6 (9) 6-2: nonostante alcune difficoltà in battuta nel primo set, Sonego si è imposto in un lottatissimo tie-break, e poi ha dominato il secondo parziale. Ora affronterà una sfida quasi proibitiva contro il greco Tsitsipas.

Male invece Jannik Sinner, battuto da un altro statunitense, John Isner. Partita di alti e bassi per il ventenne altoatesino, che ha vinto in modo convincente il primo set per 7-5, ha perso il secondo al tie-break e ha ceduto nel terzo 6-4 dopo due errori nel quinto game che gli sono costati il servizio e in seguito la qualificazione agli ottavi.

OMNISPORT | 19-08-2021 07:38