Cio, Kirsty Coventry nuova presidente: prima donna e prima africana

Dalle medaglie in vasca alla guida del Comitato olimpico internazionale dopo Bach

Ex campionessa di nuoto plurimedagliata alle Olimpiadi, Kirsty Coventry e’ la prima donna e la prima africana a guidare il Comitato olimpico internazionale e anche, a 41 anni, la piu’ giovane a diventare presidente. Nata ad Harare, in Zimbabwe, Coventry ha sbaragliato tutti gli altri sei concorrenti alla successione di Thomas Bach, venendo eletta a sorpresa al primo turno di voto nella Sessione Cio ospitata a Costa Navarino, in Grecia. Un’abitudine al successo che Coventry ha coltivato fin da ragazzina, quando ad Harare aveva cominciato a gareggiare in vasca, conquistando a suon di bracciate la partecipazione a ben cinque Olimpiadi.