Cittadella, Antonucci: "Siamo ripartiti. Cercheremo di ottenere il massimo"

04-11-2021 13:51

Dopo le due sconfitte di misura subite a Monza (1-0) e in casa contro il Parma (2-1), il Cittadella si è prontamente riscattato andando ad espugnare un campo sulla carta, per nulla semplice.

Nell’ultimo turno del campionato cadetto infatti, gli uomini di mister Gorini si sono imposti al Granillo di Reggio Calabria per 1-0. Il gol vittoria porta la firma di Alessio Vita e oltre a portare tre punti importanti in classifica, regala nuovi stimoli e soprattutto tanto morale.

Dopo una serie piuttosto folta fatta di prestiti fra estero e serie minori Mirko Antonucci, la scorsa estate ha deciso di salutare in via definitiva la Roma e approdare al Cittadella, club da sempre isola felice per i giovani talenti.

Proprio lui, ha analizzato la sfida col Pisa del prossimo turno di campionato dalle colonne del Corriere del Veneto: “Una prova molto difficile, la affronteremo come sempre, cercando di prendere il massimo. Siamo ripartititi, ma dobbiamo continuare, la costanza è importante. Avevamo fatto delle grandi partite, penso che fosse sotto gli occhi di tutti, poi non riuscivamo a trovare i punti che alla fine è la cosa più importante. La classifica, però, è molto corta, con una vittoria ti ritrovi su, poi perdi una o due gare e sei ai playout”.

OMNISPORT