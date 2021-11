Civitanova e Trento, tutto facile negli anticipi della 10ª giornata

18-11-2021 23:03

La Superlega 2021-2022 ha vista disputarsi nelle serata di giovedì 18 novembre due anticipi della 10ª giornata, in calendario per il 5 dicembre, per permettere Civitanova e Trento di disputare il Mondiale per club in programma a Betim (Brasile) proprio in quella data.

I Campioni d’Italia si sono imposti per 3-0 su Taranto (25-20; 25-21; 25-12). La squadra di Blengini, ancora priva di Osmany Juantorena, convalescente per i problemi alla spalla, ha avuto come best scorers Gabi Garcia Fernandez (15 punti) e Ricardo Lucarelli (10).

Trentino ha invece superato Piacenza per 3-1 (25-15; 21-25; 25-21; 25-23) al termine di un match che ha visto la squadra di Lorenzetti andare in difficoltà solo nel secondo set.

Ispirata la regia di Riccardo Sbertoli, che ha “armato” i colpi di Matey Kaziysk (16 punti), Daniele Lavia (10), ma soprattutto Alessandro Michieletto, al rientro dall’infortunio e autore di 15 punti.

Civitanova e Trento rafforzano quindi il primato in classifica con 19 punti: Perugia è terza a -5, ma con tre gare in meno.

