Clamoroso Torino: anche Miranchuk rifiuta

Torino e Mercato, un matrimonio che non s’ha da fare. Il dirigente Vagnati deve condurre una sessione senza fondi da spendere per rinforzare adeguatamente la squadra e perdendo diverse occasioni per strada, come l’ultimo caso di Miranchuk. Il giovane russo, dopo aver parlato con il tecnico atalantino Gasperini e quando il passaggio al Torino sembrava già esserci concretizzato, ha deciso almeno momentaniamente di annullare il trasferimento. Ora si deve capire se trattasi di un blocco a medio termine o se anche la Dea lo ha tolto dal mercato. Intanto il Sassuolo ha superato i granata nella trattativa per Laurienté del Lorient e le alternative Kluivert e Shomurodov della Roma risultano troppo care. Lo spiega Tuttosport di oggi.

