Clamoroso, Wozniacki annuncia il ritorno alle competizioni dopo 3 anni

Aveva salutato il mondo del tennis a inizio 2020

30-06-2023 08:51

Nessuna decisione è permanente. Chiedere alla tennista danese Caroline Wozniacki, che, a sorpresa, sulle pagine della WTA ha annunciato il ritornoa alle competizioni dipo tre anni.

La tennista aveva detto addio al campo da tennis, a 29 anni, durante gli Australian Open 2020. Alle spalle la volontà di dar più spazio alla vita privata. Nel mentre, dopo il matrimonio con l’ex giocatore NBA, David Lee, ha dato alla luce due bambini.

“In questi ultimi tre anni lontano dal gioco ho avuto modo di recuperare il tempo perduto con la mia famiglia – ha detto a Vogue – Sono diventata madre e ora ho due bellissimi bambini di cui sono estremamente grata. Ma ho ancora degli obiettivi che desidero raggiungere. Sto tornando a giocare e non vedo l’ora. Ho parlato con molte donne che hanno rinunciato ai propri sogni perché volevano stare con le loro famiglie, ma da qualche parte nel profondo hanno questo desiderio di fare qualcosa di cui sono appassionate. Voglio dimostrare loro che si può tutto”.

Un ritorno clamoroso per l’ex numero uno al mondo che vinse pure uno Slam, in Australia nel 2018. “Non ho colpito una pallina da tennis fino a dopo la nascita di James, più di due anni dopo la mia ultima partita,.È difficile dire come mai o cosa sia cambiato, ma quando mio padre mi ha visto allenarmi un giorno mi ha detto: “Sembra che ti stia divertendo di più” ed era esattamente così che mi sentivo. Ero rilassata e provavo gioia”.