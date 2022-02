Clásica de Almería 2022, Giacomo Nizzolo: “Sono felice del podio"

14-02-2022 11:01

Giacomo Nizzolo non è riuscito a bissare il successo conquistato lo scorso anno e si è detto anche dispiaciuto di non essere riuscito a finalizzare il lavoro dei compagni di squadra a La Clasica de Almeria.

I suoi sono sentimenti tuttavia un pò contrastanti: se da una parte appunto non è riuscito a difendere il titolo, dall’altra coglie con buona soddisfazione il terzo posto alle spalle di Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) e di Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic).

Il 33enne non ha preso il via della gara nelle migliori condizioni a causa dei postumi di una caduta riportata la scorsa settimana alla Volta a la Comunitat Valenciana. Per questo motivo Nizzolo, ha ammesso di essere in parte deluso dal risultato, soprattutto alla luce del buon lavoro fatto dai compagni di squadra, ma ha anche spiegato di essere abbastanza soddisfatto del piazzamento.

“Per tutta la settimana non ho avuto le migliori sensazioni, quindi, avendo in mente questo, posso essere felice di essere sul podio – ha dichiarato Nizzolo – Ma, guardando alla squadra negli ultimi chilometri e a come eravamo ben piazzati, con i ragazzi che hanno fatto un ottimo lavoro, sono dispiaciuto“.

