Claudio Branco è guarito dal Coronavirus: "Sono più forte di prima"

Ventisette anni fa si apprestava a vincere il Mondiale statunitense da protagonista inatteso, titolare nel Brasile dai quarti di finale in poi dopo la squalifica di Leonardo, con tanto di gol decisivo, ovviamente su punizione, contro l’Olanda.

Oggi per Claudio Branco la sfida è stata ben diversa, ma come allora a uscirne trionfatore è stato ancora l’ex esterno, tra le altre, di Brescia; Porto e Genoa, che proprio nel giorno del 57° compleanno è stato dimesso dall’ospedale di Rio de Janeiro dopo una lunga battaglia contro il Coronavirus e alcuni giorni in terapia intensiva.

Branco è apparso in un toccante video sulla pagina Facebook della Federazione brasiliana, che lo ritrae abbracciato dai propri familiari e applaudito dal personale del nosocomio poco prima di tornare a casa.

L’ex giocatore ha poi voluto mandare un messaggio di speranza: “Ora comincia una nuova vita, mi sento più forte di prima. In ospedale ho meditato molto e adesso voglio mandare un messaggio ai miei connazionali e a tutto il mondo: possiamo battere il Covid”.

OMNISPORT | 05-04-2021 11:19