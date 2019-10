Claudio Marchisio spiazza tutti: colpo di scena sul suo futuro

Claudio Marchisio si ritira dal calcio giocato a 33 anni. E’ questo l’annuncio che giovedì l’ex centrocampista della Juventus farà davanti ai giornalisti nella conferenza stampa straordinaria convocata all’Allianz Stadium. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Principino ha deciso di smettere a causa dei diversi guai fisici che lo perseguitano da tempo.

Marchisio ha giocato nell’ultima stagione allo Zenit San Pietroburgo, dopo il suo addio all’amata Juventus nell’estate del 2018, lasciata dopo vent’anni di bianconero, in cui ha percorso tutta la trafila dalle giovanili alla Champions League.

Il giocatore dirà addio al calcio allo Stadium ,la sua “casa” dove ha festeggiato 7 scudetti: attualmente svincolato, nelle ultime settimane gli erano arrivate diverse offerte, dai Glasgow Rangers in Scozia, dai brasiliani del Flamengo ma anche da Suning, che gli avrebbe prospettato un’esperienza cinese allo Jiangsu. Negli ultimi tempi era stato accostato anche al Monaco.

Il classe 1986, che aveva sempre escluso di tornare a vestire una maglia italiana che non fosse quella dei bianconeri piemontesi, ha invece scelto la via del ritiro, a soli 33 anni.

Marchisio è pronto a iniziare la sua seconda vita da imprenditore: è a capo di un’attività di marketing che si occupa dello sfruttamento dei diritti d’immagine dei calciatori professionisti, ed è inoltre socio di una catena di ristoranti di successo.

Ma non è escluso neanche un ritorno alla Juventus, come allenatore o dirigente, in un prossimo futuro.

SPORTAL.IT | 02-10-2019 09:57