Clippers-Jazz, per Kawhi Leonard la serie potrebbe essere finita

Nel momento clou della stagione, Kawhi Leonard è costretto a fermarsi. L’infortunio al ginocchio rimediato dall’ex Spurs e Raptors in Gara 4 è infatti più grave del previsto e costringerà la stella dei Clippers a rinunciare al quinto capitolo della serie contro Utah in programma stanotte.

Da quello che filtra attraverso gli insider però, il problema di Leonard non sarebbe affatto di poco conto tant’è che circola un certo pessimismo sulla possibilità di rivedere in campo il losangelino nel confronto coi Jazz.

Certamente lo staff medico dei Clippers monitorerà la situazione di giorno in giorno e, in base ad eventuali miglioramenti, valuterà se dargli o meno il via libera per giocare. Al momento, tuttavia, i californiani avrebbero comunque scelto la via della prudenza per cui, a meno di un clamoroso recupero, per rivedere Leonard sul parquet verosimilmente bisognerà attendere le finali di Conference.

OMNISPORT | 16-06-2021 15:51