Cluster Covid nella Real Sociedad: 10 positivi dopo le vacanze

27-12-2021 20:22

Allarme Covid-19 in casa Real Sociedad: la prima tornata di tamponi a cui si sono sottoposti i calciatori del club basco al rientro dalle vacanze ha confermato la positività al Coronavirus di ben dieci calciatori all’interno della formazione allenata da Imanol Alguacil.

“La prima squadra maschile, come stabilito dal protocollo LaLiga, è stata sottoposta questa mattina ai relativi test di rilevamento del COVID-19. Questi test non hanno prodotto nuovi casi positivi. Allo stesso modo, il club, con l’obiettivo di preservare la salute dei calciatori, ha anche effettuato test di rilevamento COVID-19 sui propri calciatori durante il periodo di vacanza. Questi test hanno dato un risultato di dieci casi positivi. I calciatori colpiti, dal momento in cui sono risultati positivi, sono isolati nelle loro case, come stabilito dal protocollo sanitario”.

I baschi torneranno in campo il prossimo 2 gennaio sul campo dell’Alaves per il primo match ufficiale del 2022.

OMNISPORT