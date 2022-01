Coach Nadal: "Ha perso 4 Kg. Berrettini? La pressione c'è"

27-01-2022 14:32

Matteo Berrettini sfiderà Nadal nella semifinale degli Australian Open. L’azzurro se la vedrà con il campione spagnolo, probabilmente un po’ più leggero del solito: “Ha perso quattro chili dopo la partita contro Shapovalov, era molto disidratato”. Parole di Carlos Moya, allenatore del maiorchino.

Nadal ha sofferto molto ai quarti e Moya non sperava di esultare alla fine: “Non mi aspettavo che potesse vincere, è avvenuto un miracolo. Dalla fine del secondo set, Rafa ha avuto un crollo per un colpo di sole – ha detto Moya – . Era morto. Il giorno in più di riposo tornerà utile: siamo fiduciosi del fatto che per la semifinale potrà essere al 100%”.

L’obiettivo del 21° Slam però alla fine è ancora vivo: “Dentro al team non se ne parla – prosegue Moya –. Lui sogna questo traguardo, come tutti noi. Speriamo che se ne parli domenica, ma da quando siamo qua non ne abbiamo mai parlato. A due mesi dall’inizio del torneo dubitavamo di poter esserci. Nemmeno nello scenario più ottimista potevamo immaginare Rafa in semifinale agli Australian Open. Non ce l’aspettavamo, ma Rafa… è Rafa. Torna sempre”.

Moya ha concluso parlando della sfida con Berrettini: “La pressione c’è, ma il modo migliore per affrontarla è non dandole importanza. Siamo concentrati solamente sulla semifinale. Lavoriamo giorno dopo giorno perché la sua carriera vada avanti il più possibile. Chi è ora il favorito? Ovviamente per me è sempre Rafa, ma tutti quelli che restano sono candidati. Forse Medvedev sarà il rivale più tosto, ma ci sono quattro potenziali vincitori”.

