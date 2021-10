Colantuono: "Dio ci conservi Ribery"

31-10-2021 21:21

Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono a Dazn ha commentato così la partita dei granata contro il Napoli: “Speriamo che la prestazione possa dare consapevolezza, la partita è stata buona. Abbiamo fatto quanto dovevamo, il Napoli palleggia con tutti e costringe ad abbassarti, non abbiamo però quasi rischiato nulla e dopo aver preso il gol potevamo pure pareggiare”.

“Siamo aggrappati alla classifica, non vogliamo staccarci e vogliamo rimanere vivi fino alla fine. Speriamo di aver capito che queste partite, al di là del valore oggi straordinario dell’avversario, vanno giocate. Ora andremo in casa della Lazio e dovremo fare come oggi. A Ribery la leadership non la do io, ma quello che lui ha attaccato dietro, la sua storia importante di campionati vinti e premi da miglior giocatore. Speriamo che il Signore ce lo conservi a lungo in queste condizioni, siamo molto aggrappati a lui”.

